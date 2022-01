Hygiène féminine : comment procéder à sa toilette intime, quels sont les bons gestes ?

Nouveauté dans "La Grande Forme" ; une chronique "gynécologie". De quoi répondre aux nombreuses demandes de nos auditrices. Au programme pour cette première : comment procéder à sa toilette intime en tant que femme? Quels sont les bons gestes ? Éléments d'information avec le Dr Renkin Emmanuelle, gynécologue et obstétricienne, consultante externe aux Cliniques universitaires St-Luc.

Comment procéder à sa toilette intime, quels sont les bons gestes ?

Chez la femme la toilette intime doit être réalisée quotidiennement, une fois par jour (suffisant en principe), et ne doit concerner que la vulve, càd la partie externe des organes génitaux féminins. Sauf exception et sur conseil d'un médecin, il ne faut pas procéder à une toilette interne, vaginale (appelée douche vaginale). En effet, le vagin possède un écosystème bien spécifique appelé flore vaginale de Döderlein, qui est un microbiote dont le rôle est essentiel dans la protection contre les infections et les agressions vaginales et vulvaires. Le vagin a grâce à cette flore un pouvoir " auto-nettoyant ". Les douches vaginales ou les toilettes vulvaires trop fréquentes ou utilisant des produits trop agressifs peuvent déséquilibrer cette flore vaginale, et donner lieu à des désagréments comme des démangeaisons (liées à une mycose ou paradoxalement des odeurs désagréables liées à une vaginose).

Quel produit lavant faut-il utiliser ?

En l'absence d'allergie ou de sensibilité particulière de la zone intime, un savon doux peu ou non parfumé peut tout à fait convenir. Il peut s'agir du savon utilisé pour la toilette du reste du corps. La toilette doit être délicate, il ne faut pas insister pour ne pas agresser les muqueuses, bien rincer et se sécher avec une serviette propre. Chez les femmes sujettes aux irritations ou aux infections à répétition, un savon intime plus spécifique peut être indiqué, avec un pH adapté (généralement basique), sur les conseils du pharmacien ou du gynécologue. Chez certaines patientes particulièrement sensibles, une toilette à l'eau claire uniquement est recommandée.

Faut-il faire sa toilette intime plus fréquemment pendant les règles ou après les rapports sexuels?

Pendant les règles, en fonction du type de protection périodique utilisée (serviette ou tampon), le besoin de se rafraîchir plus régulièrement peut se faire ressentir. Durant cette période la toilette peut être réalisée plus fréquemment, toujours en douceur et avec un savon doux. Après les rapports sexuels, il n'est pas indispensable de sa laver, il n'y a pas de risque d'infection mais cette toilette peut être réalisée si la femme en ressent le besoin par confort. Il est par contre conseillé d'uriner après les rapports pour éviter une infection urinaire.

Quel type de protection périodique utiliser pendant les règles ?

Les serviettes hygiéniques et les tampons peuvent être utilisés selon les préférences et le confort des patientes. Il faut cependant bien retenir qu'un tampon doit être changé régulièrement (grand maximum toutes les 6h) pour éviter le Syndrome de Choc Toxique qui est gravissime. Les tampons et serviettes doivent avoir une composition la plus simple possible, en coton et sans parfum pour minimiser les risques de réaction allergique. La culotte menstruelle, les serviettes lavables et la cup menstruelle sont des alternatives modernes, efficaces et plus écologiques car réutilisables. Elles sont généralement très bien tolérées.