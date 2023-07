Hygiène chez les scouts, les bons conseils de l’Afsca, directement dans un camp à Gouvy

De nombreux enfants participent en ce moment à des camps en pleine nature. Et un des défis, surtout en période estivale, c’est la conservation des aliments. L’Afsca, l’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, veille au grain pour éviter les intoxications alimentaires. Elle fait même de la prévention et de la sensibilisation sur le terrain. Enseigner les bons gestes, les bons réflexes à avoir pour le stockage et le choix de la nourriture. Comment éviter que les aliments ou l’eau ne soient infectés par des bactéries ? L’Afsca vient l’enseigner directement dans les camps. Anne Pollard a pu assister à une visite de prévention dans un camp guides à Gouvy en province de Luxembourg.