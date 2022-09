Huy : une importante opération de police contre le trafic de stupéfiants

La police de Huy a mené une opération antidrogue d’envergure ce mardi matin rue Entre Deux Portes, dans le quartier rive gauche de la ville. Ce quartier où le trafic de stupéfiants est en recrudescence depuis plusieurs mois. " Nous contrôlons désormais systématiquement tout comportement suspect et en parallèle nous menons également des dossiers de fond, des enquêtes de longue haleine" explique le chef de Corps Jean-Marie Dradin. Et c’est précisément une de ces enquêtes qui a permis l’opération de ce matin. "Une opération très satisfaisante !" selon le Chef de corps. Même son de cloche du côté du bourgmestre f.f. Eric Dossogne. " Il ne m’appartient pas de communiquer sur les résultats de cette opération mais en tout cas, ça n’aura pas été un coup dans l’eau" fait remarquer celui-ci, rappelant que la lutte contre la drogue est une des grandes priorités de la police hutoise. Et d’ajouter : " Je peux vous dire qu’on ne les laissera pas tranquille et qu’il ne fera pas bon les prochains jours pour les commerces de drogue sur la ville de Huy". Cette affaire est maintenant à l’instruction.