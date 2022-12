Huy : une carte de restaurant adaptée pour les personnes ayant subi une chirurgie gastrique

Jimmy Plener a subi une opération pour une sleeve il y a sept mois. Ce samedi, il retournait pour la première fois au restaurant : "J’adore vraiment. Je mange un pavé de bœuf avec une sauce Roquefort. La portion pour une personne normale, c’est 300 grammes et ici elle est coupée en deux, donc ça fait 150 grammes.". Et s’il n’y avait pas eu le menu spécial : "Je ne serais certainement pas venu vu comme je suis frustré à l’heure actuelle de ne pas savoir manger tout ce que j’ai dans mon assiette.".

Le docteur Xavier Jacobs, nutritionniste, souligne pour sa part : "C’est une très bonne idée et puis ça correspond surtout à une attente des patients qui ont été opérés. On divise le volume de l’estomac par trois, voire par quatre, voire par cinq, voire, quand on fait certaines opérations, on enlève carrément l’estomac. Il n’y a plus une capacité de réguler le volume du repas. Donc on est limité à 250 à 300 millilitres maximum sur un repas. A un moment donné, il faut valoriser la ration de protéine, mettre la bonne ration de viande et, certainement, rééduqué à un fractionnement des repas, à étaler les repas dans le temps.".

Jonathan Byloos voudrait créer un label qui identifierait les restaurants proposant aussi une carte adaptée. Il y travaille avec la restauratrice liégeoise Charlotte Depierreux. Elle explique : "On aimerait créer un label. On aimerait que ce soit étendu à d’autres brasseries, restaurants et autres. C’est compliqué. Il y a des normes européennes, il y a des normes Benelux, il y a des normes belges, donc c’est très, très compliqué, en fait. Mais on n’abandonne pas. On attend de l’aide en fait réellement.".