Huy : une augmentation de 5000% pour l’enlèvement des déchets verts en porte à porte

Du côté de la ville de Huy, on replace cette décision dans son contexte. Avec la diminution et la fin programmée de la manne financière de la centrale de Tihange, Huy cherche des sous et doit faire des économies. On n’a pas pris cette décision de gaieté de cœur, explique l’échevin Adrien Housiaux en charge de l’environnement.