Huy : trois adolescents agressent un jeune du même âge et s’en vantent sur les réseaux sociaux

A Huy, un adolescent de 17 ans a été violemment agressé par trois jeunes du même âge. La victime a reçu une dizaine de coups de pied, principalement au visage et souffre de symptômes post commotionnels : "Je ne me souvenais plus de rien, on m’a montré une vidéo pour me rappeler des coups subis, je gardais un peu la mémoire quand on me posait des questions, mais c’était pendant quelques heures, quelques jours seulement".

Le lendemain des faits, l’un des auteurs s’en est vanté sur les réseaux sociaux, comme on peut le constater dans la vidéo.

La scène, qui a eu lieu en plein jour, a été filmée par un témoin. C’est ainsi que les agresseurs ont été rapidement identifiés et présentés à un juge de la jeunesse. L’un des jeunes, déjà connu pour des faits similaires, a été envoyé en IPPJ pour 30 jours, les deux autres ont été relâchés avec des peines restrictives ou des stages de sensibilisation contre la violence.