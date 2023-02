Huy : plus de 100 nageurs ont effectué la Traversée hivernale de la Meuse

Plus d'une centaine de nageurs ont bravé le froid et traversé la Meuse à la nage dimanche, à l'occasion de la 54e édition de la Traversée hivernale du fleuve. Les premiers plongeons ont eu lieu à 10h15 et l'événement s'est terminé aux alentours de 13h15.

Le départ avait lieu quai de Compiègne et l'arrivée sur l'autre rive, située juste en face, quai d'Arona, où la foule était présente en nombre pour acclamer les sportifs venus d'un peu partout et les réchauffer avec des boissons chaudes ou du péket fruité. Il ne faut généralement que quelques minutes aux participants pour parcourir les 120 mètres qui séparent les deux lignes. Un entraînement préalable et une attestation médicale sont indispensables.

Cette année, l'eau affichait 7 degrés et le courant était relativement faible, en comparaison à d'autres éditions.