Huy-Neupré : la ligne à haute tension va être démantelée

Elle faisait partie du paysage depuis 1933.

La Ligne Haute tension entre Huy et Neupré va être démantelée.

La Ligne de 150 kV s’étend sur plus de 14 kilomètres entre les postes de Gramme à Huy et Rimière à Neupré.

Elia restructure son réseau et a décidé de supprimer cette ligne aérienne en fin de vie.

Les travaux devraient commencer en février et durer toute l’année.

Ce sont les conducteurs électriques qui relient les pylônes qui seront retirés tronçon par tronçon et rembobinés directement à l’aide de tireuses freineuses. Par la suite, les 46 pylônes en treillis métalliques seront enlevés. Un chantier important qui pourrait avoir un impact pour les riverains. Une carte interactive de l’avancement de ces travaux et une adresse de courriel ont d’ailleurs été prévues par le gestionnaire de réseau pour répondre aux habitants.