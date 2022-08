Huy: les Rencontres Théâtre jeune public sont de retour avec 44 spectacles

Du 16 au 24 août, 44 spectacles à destination des jeunes se déroulent au cœur de la ville de Huy. Ces représentations ont lieu depuis plus de 35 ans dans le cadre des Rencontres Théâtre jeune public et participent à la relance du monde culturel.

Tout le secteur jeune public mobilisé

Pour les artistes, ces représentations sont un véritable tremplin. Comme l'explique Virginie Devaster, la directrice de la Chambre des Théâtres pour l'Enfance et la Jeunesse, il s'agit d'un grand marché de la création de spectacles pour jeunes: "Ce sont des rencontres professionnelles, donc ça mobilise tout le secteur du théâtre jeune public et de la danse jeune public ici à Huy. On a les compagnies qui produisent, mais on a aussi des programmateurs belges et étrangers. Tout l'écosystème du jeune public se retrouve ici pour découvrir les spectacles de l'année. Et ça dure neuf jours."

Après une trop longue période d'inactivité, le théâtre reprend ses droits, pour le plus grand plaisir des artistes: "On a quand même été fort à l'arrêt, paralysé. Ça fait plaisir de revoir les gens, les rencontrer, pouvoir partager des émotions ensemble" confie Isabelle Verlaine, comédienne dans la pièce "LOVNI".

Les enfants sont considérés comme des spectateurs en tant que tels

Pour les jeunes publics, ces représentations artistiques sont une richesse inestimable, comme en témoignent ces deux spectatrices: "Les compagnies de théâtre jeune public sont spécialisées dans une démarche à destination des enfants qui sont considérés comme des spectateurs en tant que tels." "On devrait faire du théâtre beaucoup plus dans les écoles. On doit absolument rendre le théâtre accessible à tout le monde. Il y a des messages qui passent par là et c'est très important."

Retrouvez le programme complet des spectacles sur le site de la Province de Liège.