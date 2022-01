Huy : les cafés pourraient fermer à deux heures

Une bagarre mortelle avait éclaté au mois de novembre au 45 Bar, un café de la grand-place de Huy. Pour éviter de nouveaux débordements, Eric Dosogne, le bourgmestre ff de Huy, avait décidé d’ordonner la fermeture des cafés à minuit en semaine et à une heure du matin les vendredis et samedis. Si la mesure avait d’abord été prise à titre temporaire, le bourgmestre souhaite aujourd’hui la pérenniser. "On compte fixer définitivement cette règle. Mais, à l’avenir, on pense laisser les cafés ouverts jusqu’à deux heures du matin." Cette heure n’a pas été choisie par hasard. "On s’aperçoit que beaucoup de débordements surviennent après deux heures du matin. On espère ainsi apporter une quiétude et permettre aux gens de sortir en toute sécurité." Le point sera discuté au conseil communal du sept février prochain.

C’est une très bonne chose.