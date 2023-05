Huy : le centre culturel organise des ateliers de lecture inclusifs et gratuits pour les enfants.

"Le seul genre qui importe, c’est celui des enfants bien dans leurs baskets” confie Justine Montagner à l’origine du projet. Le centre culturel de Huy propose plusieurs fois par mois des ateliers de lecture gratuits pour les plus jeunes. Le but ? Sur base d’une sélection d’ouvrages colorés et inclusifs, ces animations encouragent les enfants à sortir des idées préconçues et des rôles stéréotypés. Elles sont accessibles dès l’âge de 4 ans.

Depuis deux ans, Justine Montagner est en charge des projets audiovisuels et littérature au centre culturel de Huy. Elle explique : "Quand on me demande de décrire mon métier et sa fonction, j’aime expliquer que je suis une médiatrice parce que si je devais dessiner mon métier, ce serait un trait d’union entre les publics, les artistes et les œuvres".

Le projet Il était une fille est né au début de cette saison culturelle. Les premières animations de lecture ont été proposées au mois d’octobre 2022. Des ouvrages différents les uns des autres, abordant de nombreuses thématiques et surtout accessibles aux enfants sont proposés tous les mois aux bambins.

Rien qu’avec le début de cette première édition, on a touché 428 enfants.

"Ce sont des livres qui soit, de façon 'volontaire' tirent la langue à tous les stéréotypes de genre ou alors ce sont des livres dont ce n’est pas forcément le sujet mais qui, par les représentations qu’ils offrent, valorisent des comportements égalitaires, la diversité des familles […] Ils peuvent aussi mettre en images des personnages porteurs de handicap, etc. et donc ils sont in fine des livres inclusifs" poursuit Justine à la base du projet Il était une fille.