Huy : la Ville se dote d’un nouveau réseau de caméras de surveillance

A Huy, le réseau de caméras de surveillance installé en 2006 était devenu obsolète. Il visait plus à réguler la circulation qu’à surveiller la ville et était surtout concentré aux alentours de la Grand-Place. La Ville a décidé de s’équiper d’un nouveau réseau plus large et qui sera encore élargi. Aux 16 nouvelles caméras déjà installées, viendront s’ajouter une quinzaine d’autres dans une seconde phase. Les caméras et le logiciel de gestion et d’exploitation sont bien plus performants que l’ancien système. L'investissement global est de 680.000 euros.

A propos de ce nouveau réseau, Eric Dosogne, le bourgmestre faisant fonction de Huy, explique : "Il sert aussi, mais de manière secondaire, pour gérer les flux de circulation mais avant tout pour pouvoir éluder et éviter, surtout, des délits. Précédemment, l’essentiel des caméras était situé sur la rive droite mais, ici, l’ensemble de la rive droite et de la rive gauche vont être couvertes de manière égale. On ne saurait malheureusement pas couvrir l’ensemble des rues de la ville de Huy. Mais, ici, le centre urbain est couvert et toute voiture qui va passer à Huy ou sortir de Huy sera vue à un moment donné par une caméra. On ne peut utiliser les images que dans le cadre de délits évidemment.".