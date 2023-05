Huy : l’ouverture des commerces tous les premiers dimanches du mois testée à partir de ce 7 mai

A Huy, à partir de ce dimanche 7 mai et durant tout l’été, les commerces seront ouverts tous les premiers dimanches du mois, en tout cas les commerces et établissements Horeca qui participeront à l’action lancée par la Fédération des commerçants de Huy avec la Ville et l’Office du tourisme.

La formule va être testée jusqu’au 3 septembre, avec une prolongation le 1er octobre à l’occasion des Fêtes de Wallonie à Huy.

Derrière l’idée d’une ouverture des commerces hutois tous les premiers dimanches du mois, il y a une volonté de les redynamiser. Daniel Millecam, le président de la Fédération des commerçants de Huy, explique : "Les commerçants voulaient essayer de faire un peu changer les habitudes d’achat qui ont été liées à la crise sanitaire. Le shopping plaisir en fait avait complètement disparu. Donc on a envie de relancer cet esprit de balades, de "flâneries": regarder les vitrines, aller boire un verre, rencontrer les gens aussi.". L’action a donc logiquement été baptisée "Les Flâneries de Huy".