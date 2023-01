Huy: entre sentiment d'insécurité et insécurité objective

A Huy, citoyens et commerçants font régulièrement part d'un sentiment d'insécurité grandissant. Les agissements, durant une bonne partie de 2022, de trafiquants de stupéfiants au centre-ville, rive gauche, y ont particulièrement contribué. La police de Huy a mis fin aux activités de la bande. La sécurité s'est améliorée, le sentiment d'insécurité pas encore.

Huy connaît-elle une insécurité objective ou un sentiment d'insécurité? "Pour moi, il y a surtout un grand sentiment d'insécurité, mais je pense que ce sentiment d'insécurité malheureusement est un peu dans toutes les cités urbaines à l'heure actuelle" explique Joachim Dehaye, le président la fédération des commerçants. "Tout le monde en souffre. Dire qu'un commerce a fait faillite à cause du sentiment d'insécurité, je n'en ai pas la preuve ni la conviction. Je pense que le travail est très bien mené de la part de la police locale. Il y a des résultats. Maintenant, quid aussi de la justice derrière?"

Et il s'interroge sur la possibilité d'une plus grande présence policière. Sur cette question, Eric Dosogne, le bourgmestre faisant fonction, répond: "Au niveau du service intervention, nous avons déjà, par rapport à l'année dernière, trois personnes de plus sur le terrain, et nous allons, en 2023, en avoir 4 de plus. Depuis deux ans maintenant, le nombre d'agressions a diminué de 10%. La Ville de Huy vient d'investir aussi près d'un million d'euros dans le maillage des caméras. Il y a eu un braquage dernièrement. Trois jours après, les gens étaient en prison. Journellement, on arrête des dealers."

Par ailleurs, la Ville a acquis pour les rénover des chancres et bâtiments abandonnés de la rive gauche, des lieux contribuant aussi au sentiment d'insécurité.