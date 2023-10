Huy en Commun mise sur Rodrigue Demeuse comme candidat bourgmestre

Ce vendredi, le nouveau mouvement citoyen hutois créé par Ecolo, DéfipourHuy et des Hutois sans étiquette politique, a présenté ses premiers candidats qui emmèneront la liste aux prochaines élections communales. L’écologiste Rodrigue Demeuse a été désigné comme candidat bourgmestre.

"Huy, c’est ma passion, j’y vis depuis toujours", lance Rodrigue Demeuse (Ecolo), membre de l’opposition et candidat bourgmestre pour la ville de Huy. "Je suis amoureux de Huy et de ses habitants. Et quand j’entends que certains ne s’y sentent plus bien ou que des gens ne veulent plus y venir, ça me rend malade ! Je veux redonner de la fierté aux Hutoises et aux Hutois, en les mettant au cœur des décisions pour faire revivre l’ensemble de la Ville et de ses villages trop souvent délaissés," explique vendredi le conseiller communal et député wallon de 31 ans dans un communiqué.

Il sera accompagné d’Anabelle Rahhal (Ecolo) et Grégory Vidal (Défi), respectivement en deuxième et troisième positions. Les conseillers communaux et la conseillère communale Sandrina Gaillard (Ecolo), Samuel Cogolati (Ecolo), Frédéric Robinet (Ecolo) et Patrick Thomas (Défi) rejoignent également la liste de l’opposition.

Muriel Billen (Ecolo), Jonathan Gubin, Nathalie Michiels et Sophie Ronchetti complètent ce qui compose la première partie de la liste de Huy en Commun pour les prochaines élections communales qui se tiendront le 13 octobre 2024.