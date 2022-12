Huy : des travaux comme "cadeau" de Noël aux commerçants

Les commerçants ont découvert ce chantier soit en se levant ce lundi soit via la page Facebook de la ville ce week-end. "Il n’y a eu aucune communication vis-à-vis des commerçants, aucune concertation", déplorent les commerçants qui ont interpellé le bourgmestre ce lundi lors d’une réunion de collège à l’Hôtel de Ville.

"On se doute que les travaux sont nécessaires mais c’est le plus mauvais moment. Pour tous les commerçants et les restaurateurs, ces fêtes de fin d’année, c’est la meilleure période. On aurait pu choisir un autre moment ! Après le Covid et en cette période de crise énergétique qui pèse sur les commerces, c’est comme un nouveau coup de couteau dans le dos", ajoute Priscilla Boulanger, une des commerçantes. Du côté de la commune, on a expliqué aux commerçants que c’était des travaux de la Région et de la CILE, pas des chantiers communaux. Toujours est-il que ces commerçants craignent une nouvelle fois de voir leur chiffre d’affaires baissé : "quand j’ai demandé au bourgmestre s’il s’est rendu compte que c’était juste avant Noel, il a soulevé les épaules", ajoute cette commerçante en colère.