Les mégots de cigarette constituent une part importante des déchets ramassés dans les rues de Huy. Patrick Guisset est brigadier au service voirie : "On peut aller dans chaque coin de rue, on voit des mégots par terre. On a beaucoup de poubelles avec cendriers dans le centre-ville, mais voilà… Donc ici, on a pensé à l’avaloir à mégots. On en prévoit dix et on en a déjà installé cinq. ".