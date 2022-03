Huy : début de l’aménagement de l’esplanade Batta, l’espoir d’un nouveau souffle pour le centre commercial

Jessica Sprumont, vendeuse du magasin Jungle, explique pour sa part : "Je pense que c’est un chantier qui va être énormément bénéfique pour la galerie et pour la rive gauche. Nous, commerçants de cette galerie, on en a réellement besoin. Maintenant, c’est vrai que les travaux vont durer assez longtemps. Le commerce va en subir les conséquences. Déjà ici, après la crise du covid, on sent bien une nette différence de fréquentation. Les travaux ne vont rien arranger, même si la Ville a pris ses dispositions.".

A quelques mètres, la boutique Vogue vend des bijoux et accessoires de mode, là, Katia Forte craint que des problèmes d’insécurité persistent : "Oui, ça sera beau. Mais si c’est pour avoir tous les drogués, les "tox", qui sont là… Ça, ce n’est déjà rien de bon. En plus, pour la galerie, les travaux, on sait toujours quand ils commencent, mais on ne sait jamais quand ils finissent. On va encore perdre de la clientèle. Ce n’est déjà pas terrible, comme ça.".