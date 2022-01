Huy: bientôt des logements sur le site Charlier, près de la gare

A Huy, que va devenir le site Charlier, une ancienne friche industrielle située près de gare? Une chose est sûre, le dossier avance: les anciens ateliers ont été démolis et les 7200 mètres carrés de terrain ont été assainis, à l'initiative de la SPI, l'agence de développement économique pour la Province de Liège.

Un appel à projets, une sorte de vente concours, a été lancé pour séduire des promoteurs et y créer du logement. Un promoteur qui rachèterait le site pour y faire pousser un immeuble de 4 étages avec une soixantaine de logements. Mais pas n'importe lesquels. La SPI a établi un "cahier des charges" qui tient compte des spécificités de la population hutoise et de ses attentes en matière d'habitat.

Un "cahier des charges" spécifique

"Ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a plus de personnes isolées que la moyenne et plus de personnes âgées que la moyenne sur ce bassin-là" explique Pierre Castelain, porte-parole de l'agence de développement économique pour la Province de Liège. "Et donc, à ce moment-là, la demande de logements est importante. Il s'agit de créer des nouveaux logements, et il faut que ces logements soient adaptés aux besoins de la ville de Huy".

Concrètement, cela voudrait dire des logements qui sont évolutifs, en tenant compte justement de l'âge des futurs occupants, comme le confirme Pierre Castelain: "Aujourd'hui, on parle beaucoup de Silver économie. L'idée, c'est de créer des logements qui permettent aux personnes d'être autonomes le plus longtemps possible."

Plusieurs promoteurs déjà intéressés

Et des promoteurs se sont déjà montrés intéressés: "Il y a plusieurs consortium qui sont en train de se monter. On a eu deux candidats très sérieux et trois autres qui sont en train de se manifester, sachant que l'appel à projets court jusqu'au mois d'avril."

Un jury sera alors chargé de sélectionner le lauréat. Si les permis sont octroyés dans les temps, le chantier de construction pourra démarrer début de l'année prochaine.