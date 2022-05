Hurkacz régale le public avec un point teinté de nonchalance avant de sombrer face à Ruud

Casper Ruud se retrouve pour la première fois de sa carrière en quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Le Norvégien, 8e mondial et tête de série N.8, a validé son billet pour les quarts de Roland-Garros en battant en quatre sets 6-2, 6-2, 6-2, 3-6, 6-3 le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 13/N.12), tombeur de David Goffin (ATP 48) au tour précédent, lundi en 8e de finale, sur la terre battue du Court Suzanne-Lenglen.

La rencontre a duré 2 heures et 31 minutes. Ruud, vainqueur du tournoi sur terre battue de Genève la semaine dernière, sera opposé en quarts de finale au vainqueur du match entre le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 4/N.4) et le Danois Holger Rune (ATP 40), qui s'affrontent sur le Court Philippe Chatrier. Avant cette année, Casper Ruud, 23 ans, n'avait jamais été plus loin que le 3e tour à la Porte d'Auteuil.