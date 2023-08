Humour et surnaturel : "Mob Psycho 100", le manga à l’intrigue explosive

Peu nombreux sont ceux passés à côté du titre "One Punch Man" de l’auteur ONE. Ce mystérieux artiste autodidacte s’est d’abord autopublié sur internet. Rapidement, il se fera remarquer avec ce titre qu’il publie sur son blog. Entièrement retravaillée par le dessinateur Yûsuke Murata, la série est ensuite publiée à la Shueisha, plus grosse maison d’édition japonaise. L’humour unique de ONE et sa capacité à déconstruire et reconstruire les codes du manga en font l’un des auteurs les plus imprévisibles et originaux de son époque.

Avec sa série parallèle "Mob Psycho 100", ONE fait à nouveau un triomphe. Dans cette série on retrouve l’humour unique de l’auteur, son traitement décalé des super-héros et sa créativité extraordinaire. Cette série a de quoi combler les fans de "One Punch Man" qui retrouveront les combats frénétiques, le sens du contre-pied et les rebondissements hilarants dont l’auteur a le secret. Rempli d’une énergie débordante, cette œuvre part souvent dans tous les sens et peu parfois perdre le lecteur. Mais l’intrigue finira toujours par le rattraper. Seul au dessin pour ce titre, ONE fait preuve d’un coup de crayon simple, assez basique qui demandera un temps d’adaptation mais qui convient parfaitement à l’intrigue. Au-delà d’accentuer un certain décalage entre l’histoire et l’humour de son auteur, ce dessin plaira aux amateurs de romans graphiques par son style épuré qui met en valeur intelligemment les personnages et le scénario.

"Mob Psycho 100" est un manga qui se déroule à toute vitesse et qui explore de manière unique le monde du surnaturel et des super-pouvoirs. Une série en 16 tomes disponibles aux éditions Kurokawa qui vous fera passer un agréable moment.