Humour autour du parcours de Cécile Djunga

Cécile Djunga est l'invitée des "Enfants de chœur" ce dimanche 17 septembre et Michaël Pachen et son équipe, composée cette semaine de Amandine Elsen, Stacy Star, Richard Ruben et Antoine Donneaux, ont bien étudié le parcours de l'ancienne Miss Météo pour relever les travers et le aspects dont ils pourraient rire.

Bonne joueuse, celle qui présentera le gala au Festival International du Rire de Liège ne manquera pas d'autodérision.

La carte blanche est également un acteur du Festival puisqu'il s'agit de Greg Genart.

Pour un réveil tout en bonne humeur ce dimanche, c'est sur Vivacité qu'il faut se brancher!

Les Enfants de Chœur, tous les dimanches de 9 heures à 10h30 sur Vivacité et en avant-première sur Auvio, le vendredi à 18h.