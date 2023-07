Humour : à quoi ressemblerait la Belgique prise par un grain de folie collectif ?

"C’est le pari fou et quelque peu désespéré de la coalition Vivaldi en bout de course : distribuer un pack de champignons psychotropes à la population belge" commence Matthieu Peltier qui nous relate une Belgique en mode sens dessus-dessous. Alexander De Croo, Yves Van Laethem, le roi Philippe, Emile MPenza et bien d’autres, sont conviés à une folle journée de carnaval d’été sous drogues.

Matthieu Peltier, professeur d’éthique et de philosophie à l’EPHEC, termine son irrévérencieux exposé par ces mots : "Lorsque l’effet des drogues se dissipa peu à peu, les Belges rentrèrent chez eux un peu honteux. Désormais, rien ne fut plus pareil au petit royaume de Belgique".

Walid, histoire de garder l’église au milieu du village, rappelle bien sûr qu’il s’agit d’un exercice d’imagination et que l’usage des champignons hallucinogènes n’est pas conseillé. Il est à noter, par ailleurs, que de récentes études ouvrent certaines perspectives de leur usage dans le cadre médical.

