Humoriste en chaise, Stef fait du "sit-up" pour rendre drôle "une situation pourrie"

"Je ne peux pas faire du stand-up, donc je fais du sit-up". Sur l’affiche de son spectacle, Stef Binon pose en chaise roulante et annonce clairement la couleur. Cette quadra belge expatriée dans le sud de la France est tétraplégique depuis l’adolescence, à la suite d’un accident de gymnastique. La chaise roulante fait depuis partie de son quotidien, un quotidien fait de petites galères et de défis permanents.

Elle a d’abord consigné ses anecdotes de vie dans un blog. "C’est quelque chose que j’ai en moi depuis toujours. Je le fais avec beaucoup de recul et d’autodérision car je me dis toujours qu’il y a plus grave dans la vie que ce qui peut m’arriver. Je ne suis pas quelqu’un de revendicatif ni dans la critique permanente. Au contraire, je suis quelqu’un qui cherche des solutions. Je prends du recul pour décrire les choses et fais en sorte que cette situation, qui est pourrie ce jour-là, devienne très drôle deux jours après".

Comme elle s’est prise de passion pour la comédie au sein d’une troupe de théâtre amateur, son mari l’a mise au défi de monter sur scène pour en faire un spectacle. Elle a mis un an à écrire et mettre en scène le "One Woman Sit-up Show ". Elle tourne en France et en Belgique avec ce seule en scène depuis deux ans et a notamment obtenu une bourse pour participer l’été dernier au Off du Festival d’Avignon.