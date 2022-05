Humilié par Brighton, Manchester United dit adieu à la Ligue des champions, Trossard encore buteur

La victoire était impérative, Manchester United a été balayé sur la pelouse de Brighton, notamment aidé par un assist de Leandro Trossard.

La période est décidément bien compliquée pour Manchester United. Alors que la victoire était obligatoire pour continuer à rêver de la Ligue des champions, les Red Devils ont été largement dominés par Brighton et doivent désormais l’oublier.

Au bout d’un petit quart d’heure, les Seagulls ont ouvert le score via Moisés Caicedo, prêté au Beerschot durant la première moitié de la saison. Même si la frappe était lointaine et pas très puissante, David De Gea n’a pas su sauver les siens (15e).

Malgré la pause, les Mancuniens ne se sont pas réveillés, c’est même plutôt l’inverse. Brighton n’a pas attendu et Marc Cucurella a profité d’un assist de Trossard pour doubler la mise rapidement (49e) avant que Pascal Gross n’enfonce le clou quelques minutes plus tard (57e).

Au fond du trou, Manchester a continué à creuser. Alors que Diogo Dalot pensait sauver un ballon sur la ligne, celui-ci est revenu sur Trossard qui avait bien suivi et qui a envoyé le ballon au fond des filets avec beaucoup de réussite (60e). Malgré un doute sur une possible main, le VAR a validé le but, le huitième cette saison pour le Diable rouge en championnat. Il s'agit également de son quatrième but lors de ses cinq derniers matches de Premier League.

Ces quatre buts de Brighton portent le nombre de buts encaissés par Man U cette saison en Premier League à 56, le plus grand total de son histoire en un championnat alors qu’il reste un dernier match. Pour couronner le tout, les locataires de Old Trafford termineront la saison avec leur plus petit total de leur histoire pendant les trente ans de la Premier League.

En fin de rencontre, Edinson Cavani a cru réduire l’écart mais il était bien en position de hors-jeu au moment de placer le cuir dans les filets adverses (73e).

Sixièmes au classement, les Red Devils n’ont plus aucune chance de disputer la Ligue des champions et devraient, au mieux, se contenter de l’Europa League.