Humiliations au travail, enquête du parquet, une partie du personnel qui soutient son patron : que se passe-t-il chez Plopsa ?

Le CEO de Plopsa, Steven Van den Kerkhof, réfute ces critiques et notamment, les accusations d’humiliations des travailleurs dont il est question, admettant seulement "suivre de près et ajuster si nécessaire" certains départements dont il s’inquiète de la performance. Le patron du parc à thème indique par ailleurs ne jamais avoir reçu de plaintes. "Ni en interne (via le comité d’entreprise, le comité de prévention, la délégation syndicale ou la personne de confiance), ni via notre service de prévention externe Liantis. Les enquêtes sur le bien-être ont également toujours été positives".

Quant à son style de management, Steven Van den Kerkhof se justifie dans une interview accordée à la VRT. "Ce que j’ai lu dans le Tijd me fait de la peine", a-t-il expliqué à la VRT. A propos des témoins rencontrés par le Tijd, "ils ont travaillé très peu de temps chez nous. C’est une question de quelques mois", explique Steven Van den Kerkhof. "Un parc d’attractions est une entreprise atypique. Ou on s’y adapte ou on ne s’y adapte pas", poursuit le patron de Plopsa. "Si on s’y adapte, on a de la satisfaction au travail", continue-t-il.

Quant aux exigences faites aux travailleurs, le patron de Plopsa les justifie. "On a grandi, passant d’une équipe de football de quatrième provinciale à Plopsa qui joue aujourd’hui la Ligue des Champions" "Cela veut dire qu’il faut grandir de manière saine, avec des procédures de sécurité et qu’on a besoin d’une certaine discipline, mais toujours d’une manière humainement correcte", réagit Steven Van den Kerkhof.