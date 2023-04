Humiliation ou joie du maintien ? Eupen à l’image du Mons de 2004 et d’un Brio tout heureux

Certaines défaites sont plus faciles à digérer que d’autres. Même quand le résultat est sans appel et flirte avec l’humiliation. Le KAS Eupen le sait très bien pour avoir vécu l’expérience ce dimanche.



Battus sur toute la ligne et 7-0 par le Club Bruges, les Germanophones pouvaient toutefois pousser un ouf de soulagement au coup de sifflet final. Grâce à la défaite de Zulte Waregem (2-3) contre le Cercle Bruges, les Eupenois ont gardé un point d’avance sur la zone de relégation et ont acté leur maintien en Pro League.