Humidité trop élevée dans votre maison : quels risques pour votre santé ?

C’est bien connu : humidité et santé ne font pas bon ménage ! En effet, l'excès d'humidité est néfaste pour notre organisme. Mais en quoi l'humidité dans la maison est-elle dangereuse pour la santé ? Éléments d'information avec le Dr Van der Brempt, pneumo-allergologue à Marche-en-Famenne et à la Clinique St-Luc à Bouge, dans "La Grande Forme".

L'humidité dans une maison peut avoir de lourdes conséquences sur votre santé. Mais en quoi est-elle dangereuse ? Et comment y remédier ? "Il faut relativiser cela : c'est plutôt l'excès d'humidité qui est néfaste, mais une sécheresse trop importante n'est pas bénéfique non plus. Il y a donc une "bonne" et une "mauvaise" humidité. C'est une question d'équilibre...", explique le Dr Van der Brempt, pneumo-allergologue à Marche-en-Famenne et à la Clinique St-Luc à Bouge

L’humidité

L'humidité se définit par la quantité d'eau présente dans l'air - de la vapeur d'eau. On peut notamment l'observer quand il y en a beaucoup, et que la vapeur se condense en gouttelettes plus grosses. Exemples : le brouillard, la brume ou encore les nuages aussi. Par ailleurs, si vous soufflez de l'air en hiver dans un milieu très froid, on voit "votre haleine", mais c'est en réalité la vapeur d'eau présente dans votre haleine que l'on voit, et qui se condense au contact du froid.

Qu'est-ce qu'une "bonne" humidité ?

Le plus souvent, on mesure l'humidité en pourcentage dans l'air, c'est ce qu'on appelle l'humidité relative, qui va de 0 à 100 %.

Le pourcentage 0 est difficile à trouver à l'état naturel sur terre, mais on peut s'en approcher par temps très froid et surtout en haute altitude, où la vapeur d'eau est plus rare et va se condenser sur les surfaces froides, en formant du givre, ou de la glace.

Le pourcentage 100% correspond au maximum d'eau que l'air peut emmagasiner avant que cela dégouline sur les murs ou le sol. C'est à peu près ce qu'on peut avoir en extérieur lorsqu'il pleut à verse, ou en intérieur, par exemple dans une salle de bain avec un bain chaud qui "fume" pendant un petit temps.

Notre corps a besoin pour vivre confortablement d'une humidité relative dans l'air d'environ 40 à 60 %. Cela se mesure avec un petit appareil appelé hygromètre, que l'on trouve facilement dans le commerce. À partir de 70 % dans une maison, il peut déjà y avoir des conséquences néfastes pour la santé, du moins si ce taux persiste en permanence, précise notre pneumologue. Et puis il y a l'humidité des bâtiments, des murs, des sols, des caves, qui est le résultat des matériaux eux-mêmes (par exemple une maison que l'on vient de plafonner peut contenir des milliers de litres d'eau dans ses murs, qui devront s'évaporer progressivement, mais cela peut prendre des semaines ou des mois parfois).