Humble Bundle sort un pack de 72 jeux vidéo au profit des secours en Turquie et en Syrie

Humble Bundle est un site connu des gamers à petits budgets, dont le concept repose sur des lots de jeux à acheter à prix réduit (et souvent libre) pendant un laps de temps limité. Le site décrit lui-même son fonctionnement comme suivant :

"Les Humble Bundles sont des collections à durée limitée de jeux, de livres, de logiciels et plus encore. Vous pouvez payer ce que vous voulez et choisir où va votre argent. De nombreux packs se déclinent en plusieurs niveaux, et plus vous contribuez, plus vous en obtenez. Nous avons vendu plus de 47.000.000 lots et ça continue !"

Hier soir, un pack a été mis en ligne au profit de l’aide humanitaire actuellement déployée en Turquie et en Syrie après les séismes survenus durant le mois de février. On y retrouve notamment de très bons jeux, comme Pay Day 2 (très pratique pour préparer la sortie du 3 récemment teasée), Gotham Knights ou Euro Truck Simulator 2. Le lot a une valeur totale annoncée à 1030,51 € et est disponible à partir de 28,03 € !