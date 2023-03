Human Rights Watch et des joueuses WNBA condamnent les abus sexuels subis par des basketteuses maliennes

Human Rights Watch et Sport & Rights Alliance ont publié ce jeudi un communiqué dans lequel ils dénoncent les abus sexuels commis au Mali sur des jeunes joueuses de basket. Le communiqué est appuyé par une vidéo copubliée avec l’Association nationale des joueuses de basketball dans laquelle on retrouve trois joueuses WNBA. Breanna Stewart, Elizabeth Williams et Nneka Ogwumike apportent leur soutien aux lanceuses d’alerte et aux survivantes d’abus sexuels de l’équipe nationale féminine de basketball des moins de 18 ans du Mali, ainsi qu’à toutes les joueuses du monde entier qui sont victimes de harcèlement et de violence dans le sport.

En 2021, un rapport commissionné par la FIBA et dirigé par son responsable de l’intégrité, Richard McLaren, avait décelé une "acceptation institutionnalisée des abus sexuels" au sein de la Fédération malienne de basketball, mais aussi de nombreuses intimidations et représailles. L’entraîneur de l’équipe nationale féminine, Amadou Bamba, avait quant à lui été inculpé pour "pédophilie, tentative de viol et attentat à la pudeur".



Breanna Stewart, Elizabeth Williams et Nneka Ogwumike appellent la FIBA et le Comité international olympique (CIO) à "faire plus que simplement dénoncer ces choses en faisant un peu de ménage", et à "relever la barre en matière de responsabilité, de justice, de représentation et de réforme".

Les différentes associations regrettent que malgré la sortie du rapport, rien n’ait été mis en place pour protéger les jeunes filles et éloigner leurs agresseurs. Minky Worden, directrice des initiatives mondiales à Human Rights Watch indique que "les athlètes qui ont fait face à des menaces de mort et ont perdu des opportunités de carrière afin d’évincer les agresseurs sexuels du basketball, les voient maintenant promus et mandatés au lieu d’être punis. Le manque d’action urgente et de responsabilité de la FIBA expose les lanceuses d’alerte et les joueuses courageuses à de nouveaux abus et traumatismes".

Le communiqué de Human Rights Watch revient notamment sur la nomination de Jean-Claude Sidibé comme président de la Fédération malienne de basketball alors que celui-ci est cité dans le rapport McLaren et se serait rendu coupable d’abus sexuels contre des joueuses. Les victimes se sont logiquement senties trahies.

Andrea Florence, directrice de Sport & Rights Alliance conclut en appelant la FIBA "pendant ce Mois de l’histoire des femmes (aux USA), à écouter les femmes, filles et les survivantes et à débarrasser le basketball de sa culture d’abus. Comme l’ont dit ces stars de la WNBA, la FIBA devrait cesser de donner la priorité à l’institution et donner plutôt la priorité aux athlètes, afin que chacune puisse vivre la joie du basketball comme il se doit".