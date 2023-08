L’enregistrement de Hulda était attendu avec impatience après le succès des concerts donnés pour le bicentenaire du compositeur liégeois en 2022. Les trois disques sont glissés dans un luxueux "missel" qui ne tait rien sur cet opéra inconnu.

Achevé en 1885, l’œuvre avait été refusée à l’époque par les grandes maisons d’opéra de Bruxelles et Paris, et Franck ne vit jamais sa création. Vint ensuite le portrait que ses disciples tentèrent de dessiner de leur maître, un portrait sinon austère, à tout le moins d’une probité orientée, dévouée à la musique pure, ne s’égarant pas dans les modes spectaculaires d’un certain opéra.

Il y a du Wagner bien sûr dans Hulda, une histoire sanglante en plein Moyen-âge scandinave, une héroïne vengeresse qui s’applique à exprimer sa colère tout au long de l’opéra.

Le drame transpire de partout dans cette musique, à travers le sortilège des harmonies franckiennes, modulations suaves et surprenantes, dessinant un texte lumineusement compréhensible, que ce soit sous les voix de l’impeccable Chœur de Chambre de Namur, ou de l’impressionnante distribution solistique menée par la soprano américaine Jennifer Holloway dans le rôle-titre.

Quant à l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, il reste surprenant d’évidence dans cette musique inscrite dans son sang depuis des décennies, comme si les formules magiques de cette musique complexe se transmettaient de génération en génération de musiciens, capables de s’imprégner sans effort apparent de ces partitions reconstituées.

Au cœur de cet opéra redécouvert par les subtiles équipes du Palazetto Bru Zane, un ballet délicieux qui confirme l’écriture d’une orchestration chatoyante qui parcourt tout l’opéra, équilibrant heureusement l’œuvre enregistrée ici dans une version sans coupes, ce qui la différencie de la version enregistrée pour Naxos en 2019 à l’opéra de Fribourg.

Il est des exhumations qui redéfinissent les contours de l’Histoire de la musique, celle-ci en fait assurément partie, nimbant la musique de César Franck d’une nouvelle lumière.

Tentez de remporter un exemplaire en écoutant L’odyssée ce jeudi 31 août.