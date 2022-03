Huizingen : la piscine à ciel ouvert du domaine provincial ferme ses portes définitivement

Du côté des visiteurs, c’est toutefois la déception. Interrogés par nos confrères de la VRT, certains se remémorent les étés dans le bassin de natation. L’un deux explique qu’il venait avec son papa "quand c’était l’été. On venait tôt le matin et on restait toute la journée. C’était plein de monde et notamment plein de personnes de Bruxelles".

Bruxelles qui n’a pas de piscine à ciel ouvert mais qui envisage d’en accueillir une prochainement. Le gouvernement régional a, le mois dernier, donné son feu vert au principe d’un subside d’investissement de 2,127 millions d’euros pour renforcer la structure du futur entrepôt Manufakture, sur le site de l’Abattoir d’Anderlecht, et l’acquisition d’un droit réel sur le toit du futur édifice en vue d’y construire une piscine à ciel ouvert.

A noter que la province du Brabant flamand compte aussi fermer les piscines des domaines de Kessel-Lo (Louvain) et Diest d’ici à 2025.

Le domaine provincial d’Huizingen fête ses 85 ans en 2023.