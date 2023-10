Huit violoncelles pour ouvrir la série "Happy Hour !" de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Octuor fondé il y a un peu plus de dix ans par Sébastien Walnier et Alexandre Beauvoir, Ô-Celli traverse au violoncelle les plus belles pages de l’histoire de la musique (tous styles et genres confondus). La programmation s’écarte du répertoire classique. Elle adopte les couleurs du jazz et flirte avec le répertoire de la musique Pop/rock.

Le concert de ce mardi 3 octobre est une invitation au voyage. L’ensemble part à la conquête de nouveaux territoires, les Amériques en tête. Le programme commencera par le nord du continent américain : George Gershwin, Leonard Bernstein – une œuvre du compositeur belge Harold Noben – avant de migrer au sud avec la musique du compositeur mexicain Arturo Marquez et les œuvres d’Astor Piazzola.

Jean-Pierre Borboux est le second violoncelle solo de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Il est aussi membre de l’ensemble Ô-Celli.