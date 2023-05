Huit romans de Simenon adaptés en bande dessinée

Huit romans "durs" de Georges Simenon seront adaptés en bande dessinée et publiés par les éditions Dargaud. Les romans "durs", ce sont ceux qui ne mettent pas en scène le commissaire Maigret. Cinq Maigret avaient été adaptés dans les années 1990. Pour les autres romans de Simenon, la bande dessinée, c’est nouveau. Un premier volume, le passager du Polarlys, sort de presse le 19 mai prochain.

1932, un bateau et un passager disparu

"Il y a des bateaux, ça se passe en 1932 dans les fjords brumeux de Norvège" dévoile le dessinateur Christian Cailleaux, qui est aussi l’un des repreneurs de la série Blake et Mortimer et qui est aussi l’auteur de la toute récente Flèche ardente, suite du Rayon U d’Edgar P. Jacobs.

"Un cargo mixte qui transporte à la fois quelques passagers et des marchandises, entame son dernier voyage avant l’hiver au départ du port d’Hamburg. Il va rallier les petites villes et les ports tout le long des côtes norvégiennes. Et surtout, embarque un certain passager qui, au moment de l’appareillage, a disparu. Et là, c’est le mystère qui commence".

John Simenon, le fils du romancier liégeois, rappelle que le Passager du Polarlys est le premier roman "non-Maigret" écrit par son père. "C’est un polar qui se passe sur la mer, sur un bateau, le Polarlys, qui a vraiment existé" et sur lequel son père a voyagé.

John Simenon considère que sa mission est de mettre en contact l’œuvre de son père "le plus grand nombre possible de personnes susceptibles d’être intéressées par son monde. Dès le début, ses livres ont été adaptés pour le cinéma, pour la radio, pour la télévision. La bande dessinée est un médium à part entière et il n’y a pas lieu de le négliger.

Comme ça se passe sur la mer, avec des bateaux, le choix s’est porté très naturellement sur Christian Cailleaux, grand amateur de mer et de récits maritimes". "J’affectionne ces ambiances un peu rétro, un peu nostalgiques de cette période-là, des années trente et quarante" confirme le dessinateur, de même que l’écriture de Simenon "où l’histoire n’est qu’un prétexte pour gratter l’âme humaine".

Christian Cailleaux, même si son style n’est pas photographique, s’est solidement documenté pour dessiner cette adaptation : "je montre le vrai Polarlys, comme toutes les escales, les villes, et les décors alentour s’inspirent d’iconographie de l’époque."

Un tir groupé de Simenon en BD

Il y aura en tout huit adaptations des romans "durs" de Simenon. Le passager du Polarlys, scénarisé par José-Louis Bocquet, sera en librairie ce 19 mai. Le suivant sera une adaptation par Bernard Yslaire de La neige était sale. Sortie annoncée pour cet été. Il faut enfin signaler ce biopic dessiné par Loustal et scénarisé par José-Louis Bocquet, Jean-Luc Fromental et John Simenon : Simenon l’ostrogoth, trois tomes dont le deuxième sort lui aussi le 19 mai.