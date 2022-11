Huit mois après sa destruction par les Russes, Antonov va reconstruire "Mriya", le plus grand avion du monde

Le constructeur aéronautique ukrainien Antonov prévoit de construire un nouvel exemplaire du plus grand avion du monde. Le seul Antonov An-225 a en effet été détruit au début de l'année lorsque la Russie a tenté d'occuper Kiev peu après l'invasion de l'Ukraine. Cet appareil, surnommé Mriya (ou rêve en ukrainien), était alors en réparation sur un aérodrome proche de la capitale ukrainienne.

Antonov, qui appartient à l'État ukrainien, a annoncé avoir commencé à travailler sur la conception. L'avionneur prévoit d'utiliser un tiers de l'appareil détruit pour la nouvelle version mais s'attend tout de même à devoir dépenser au moins 500 millions d'euros pour cet An-225 de nouvelle génération. Antonov ne souhaite pas donner plus de détails tant que la guerre avec la Russie n'est pas terminée.

Le plus grand avion du monde avait effectué son premier vol en décembre 1988. L'appareil a une envergure de 88 mètres et six moteurs. Il peut transporter plus de 250.000 kilos de fret et était utilisé pour transporter des objets de grande taille. Pendant la crise du coronavirus, l'An-225 a été utilisé pour transporter de grandes quantités de vaccins contre le Covid-19.

Depuis que la Mriya a été détruite lors de l'invasion russe, elle est devenue un symbole de résistance. L'avion figurait notamment sur un timbre spécial émis par la poste ukrainienne.