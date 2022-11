C’est un cap symbolique qui a été franchi ce mardi 15 novembre : selon un décompte des Nations Unies, notre planète compte plus de 8 milliards d’habitants.

Le chiffre est abstrait… et est aussi le résultat d’une estimation. "Il y a énormément de naissances et de décès qui échappent à l’enregistrement. On a environ 70% des naissances qui sont enregistrées, et donc 30% qui échappent à l’enregistrement. Et au niveau des décès, la situation est plus critique encore, puisqu’on a deux tiers des décès qui ne sont pas enregistrés. Il faut donc faire des hypothèses pour reconstituer cette information qu’on n’a pas", soulignait ainsi Bruno Masquelier, démographe et professeur à l’UCLouvain sur les ondes de La Première.

Comment ce chiffre astronomique se décompose-t-il ? Pour mieux le mettre en perspective, nous avons réduit la planète à un village de 100 personnes. Répartition par continents, genre, accès à l'eau, à l'électricité… Nous avons compilé dans l’infographie ci-dessous différents indicateurs récents.

Cliquez sur les flèches en haut du module interactif pour passer au graphique suivant. Les sources employées se trouvent au bas de l’article.