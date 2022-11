Huit milliards d’êtres humains, quel impact sur notre économie ?

Nous sommes désormais 8 milliards d’êtres humains sur cette magnifique planète. Ce chiffre, au lieu de nous angoisser, devrait en réalité nous réjouir. Pour quelle raison ? Parce qu’il montre que nous sommes arrivés à ce chiffre par les progrès de la médecine et de la science.

Auparavant, le taux de fécondité était, en moyenne, de 6 enfants par femme. Mais cette très forte fécondité était largement compensée à la fois par les morts naturelles, les famines récurrentes et les épidémies. C’est pourquoi Barack Obama avait raison de répondre à quelqu’un qui lui demandait si c’était mieux avant "où et quand c’était mieux avant ?". Difficile de répondre mieux. Reste à savoir l’impact effectivement de la démographie sur nos économies.

Premier constat, non seulement nous sommes plus nombreux sur cette terre, mais nous vivons plus longtemps grâce aux progrès de la médecine, mais aussi par l’amélioration de notre alimentation et les conditions sanitaires. Le vrai pic de la population se situera sans doute autour des 10 milliards d’habitants vers 2080.

Ensuite, le scénario le plus probable est que la population commencera à décroître et à vieillir. Et donc la vraie question c’est à quoi ressemblera notre économie avec de moins en moins d’enfants, surtout en Europe, et plus de centenaires ? La première hypothèse, il faut regarder du côté du Japon. Ce pays est précurseur de ce qui pourrait nous arriver d’ici quelques années, quelques décennies, c'est-à-dire une croissance zéro et une déflation. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu’un pays de personnes âgées croit moins vite qu’un pays peuplé de jeunes. Et donc la bascule se fera de la consommation vers l’épargne.

