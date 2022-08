Huit médailles dont quatre en or : nos Belges ont brillé lors des championnats du monde de paracyclisme

En voilà un autre qui a brillé lors des championnats du monde puisque Ewoud Vromant quitte, lui aussi, le Canada avec deux médailles.

Il obtient d’abord le bronze sur la course en ligne en MC2. Sur un parcours de 70,2 km, il a remporté le sprint pour la troisième place, à 11 secondes du vainqueur, le Français Alexandre Leaute qui a devancé son compatriote Florian Chapeau de 9 secondes.

Mais la deuxième est certainement la plus belle puisqu’il remporte l’or au chrono en catégorie MC2. Il a bouclé les 18,9 km du parcours en 26 : 37.97 et a devancé de 14.65 secondes le Français Leaute et de 26.91 secondes l’Australien Darren Hicks.