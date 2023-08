Huit habitudes et réflexes à adopter pour gagner jusqu'à 24 ans d'existence, selon la science.

Présentée dans le cadre de Nutrition 2023, le congrès annuel de l'American Society for Nutrition organisé fin juillet, l'étude se base sur les données de 719.147 personnes inscrites au Million Veteran Program, une vaste enquête rassemblant des informations médicales et génétiques de plus d'un million de vétérans américains. Les chercheurs précisent que l'analyse portait plus précisément sur des adultes âgés de 40 à 99 ans, et a observé 33.375 décès au cours du suivi.

A l'issue de ces recherches, le constat semble sans appel : l'intégration de huit habitudes saines dans son quotidien et ce, au plus tard à l'âge de 40 ans, permettrait de vivre en moyenne 24 ans de plus chez les hommes et 21 ans chez les femmes par rapport à celles et ceux qui n'en avaient adopté aucune.

Fait intéressant : il n'est jamais trop tard pour embrasser un mode de vie sain, le gain estimé en espérance de vie diminuant sensiblement avec l'âge mais demeurant malgré tout significatif.