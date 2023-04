Huit films soutenus par le Centre du Cinéma de la FWB sélectionnés au Festival de Cannes

Du côté des œuvres minoritaires, donc d’initiative étrangère mais impliquant une co-production belge, on retrouve "Les Meutes" du réalisateur marocain Kamal Lazraq, "Le temps d’aimer" de Katell Quillévéré, et "Vincent doit mourir" de Stéphane Castang. "Les films belges sont plus artisanaux. Les équipes sont plus petites, les projets évoluent en cours de route… C’est cette originalité qui fait qu’ils sont remarqués", notent les producteurs du "Syndrome des amours passées".

La ministre Bénédicte Linard souligne elle aussi la plus-value apportée en termes de reconnaissance internationale par le côté "caractéristique, diversifié et singulier" du cinéma belge et francophone. "On pourrait penser qu’avoir autant de films belges à Cannes devient une tradition. Mais il ne faut pas oublier que ce n’est pas si facile, cela demande énormément de travail", ajoute-t-elle.