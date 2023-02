Finalement, "Huit et demi" c’est l’oeuvre d’une œuvre (une première partie d’oeuvre car, après, il en réalisera encore 13 dont "Satyricon" et "Ginger et Fred") d’où ce titre. Énigmatique, pas vraiment. "Huit et demi" est bel et bien le huitième et demi film de Fellini. En 1963, il avait déjà réalisé 6 longs métrages, à savoir six longs métrages "Le Cheik blanc", "Les Vitelloni", "La strada", "Il bidone", "Les Nuits de Cabiria" et "La dolce vita". Plus tôt encore, il avait tourné 2 courts métrages, "L’Amour à la ville" et "Boccace 70". Sans oublier "Les Feux du music-hall" qu’il a co-réalisé avec Alberto Lattuada. Pour Federico, les trois derniers titres cités sont des demi-films. Faites maintenant le compte, 6 films + 3 demi-films + celui-ci, cela donne… 8 et demi !