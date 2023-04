Huit défaites en 2023, résignation, manque de caractère : le PSG doit "se réveiller"

"On ne respecte pas l’organisation, on ne se donne pas à fond. Si même à la maison, on ne donne pas tout ce que l’on doit donner, c’est difficile de gagner", lance Danilo au micro de Prime Video. "Là on est dans une phase difficile, on doit en sortir parce que nos adversaires sont à six points derrière. On doit se réveiller. Le titre n’est pas du tout assuré, il y a encore beaucoup de matches. On doit changer beaucoup de choses, pas seulement l’état d’esprit, mais ce n’est pas à moi de dire quoi".



"Après avoir été menés au score, on s’est vite résignés, on a manqué de caractère, de personnalité, peut-être un peu d’orgueil", prolonge Galtier. "Pourtant le public nous soutient. Il peut y avoir de la colère froide sur, non pas un manque d’investissement, mais une résignation arrivée trop vite alors que nous avions le temps. Il a manqué beaucoup d’investissement."



Le coach du PSG affirme ne pas être résigné et avoir envie de se battre "jusqu’au bout, mais il faudra avoir un autre comportement". Il pointe une possible "fatigue mentale" de ses internationaux "éparpillés" pendant la dernière fenêtre internationale. "J’ai des grands joueurs qui ont gagné des titres, j’ose espérer qu’ils ne sont pas blasés."



Encore un constat mais ce que Galtier doit apporter ce sont des solutions.