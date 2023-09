Huit clés pour mieux comprendre le trafic de drogues à Bruxelles

"Le trafic de drogues est le fléau, le cancer qui mine la vie de nos quartiers", se lamentait récemment le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps. Règlements de compte entre bandes, tirs d’intimidations et même meurtres sur fond de guerres de territoires : il est vrai que l’actualité récente nous a habitués à une extrême violence liée au marché des stupéfiants. Pas plus tard que la semaine dernière, un jeune homme de 31 ans a été abattu à l’arme de guerre, alors qu’il se trouvait au volant de sa voiture dans l’une des rues les plus fréquentées de la commune d’Anderlecht et il n’aura pas fallu attendre pour que le meurtre soit attribué à un règlement de compte dans le milieu des stupéfiants (même s’il n’est pas exclu que les auteurs se soient trompés de cible). Et ce n’est pas le seul : depuis le début de l’année, d’après les autorités judiciaires, au moins 9 meurtres auraient été commis rien qu’à Bruxelles. Alors nous avons voulu comprendre en 5 questions à quoi ressemble ce sanglant et lucratif marché clandestin.

1. De quelles drogues parle-t-on ?

De cannabis et de cocaïne, surtout. Cela ne signifie pas que les autres substances ne se vendent pas, mais on n’est pas dans les mêmes proportions. "Il y a un peu de tout", explique la commissaire nationale aux drogues, Ine Van Wymersch. "Il y a la cocaïne. Ici en Belgique, ce sont surtout des clans albanais avec des liens italiens et français qui s’occupent de la préparation de la cocaïne pour la consommation intérieure ou pour l’exportation vers le reste de l’Europe. Puis il y a aussi des clans marocains qui sont plutôt ciblés cannabis. On a un peu de crack ou d’héroïne. Mais dans une moindre mesure".

2. Dans quelle quantité ?

C’est évidemment impossible de répondre avec précision à la question. Ce que l’on connaît, c’est la quantité de drogue saisie au port d’Anvers et à partir de là, des estimations sont faites. Ainsi, d’après le SPF Finance, en charge de la douane, plusieurs centaines de tonnes de cocaïne arrivent chaque année ici dans des conteneurs. "On estime que 10% de ce qui arrive à Anvers est intercepté", décrypte Florence Angelici, porte-parole du SPF finance. "Or, 110 tonnes y ont été saisies l’an dernier. Ça signifie qu’on serait au-delà des 1000 tonnes de cocaïne sur une année au port d’Anvers".

On ne trouve bien sûr pas que de la cocaïne, à Anvers. Mais les autres drogues ne se trouvent dans des quantités comparables. L’an dernier, 3 tonnes de cannabis ont été saisies et un peu plus d’une tonne d’héroïne.

Autres statistiques intéressantes, celles de la police fédérale. On peut y voir les saisies réalisées en Belgique, pour le marché de gros (saisies de plus de 500 gr). En 2021, 14 tonnes de cannabis ont été saisies et 96 tonnes de cocaïne. De même qu’une tonne et demie d’héroïne. Ces données ne signifient pas grand-chose en soi (elles reflètent davantage l’activité policière que le marché), mais elles montrent la prédominance des deux drogues principales.

3. Est-ce qu’il y a plus de drogues qu’avant ?

En ce qui concerne la cocaïne, c’est incontestable.

Il y a eu 110 tonnes saisies en 2022, 90 l’année précédente, et 65 celle d’avant. En 5 ans, la quantité saisie aurait même presque triplé. Comment être sûr que les statistiques ne traduisent pas juste des contrôles devenus plus performants ? "Il y a des deux", explique Florence Angelici. "La douane travaille bien mais il y a de plus en plus de drogue qui passe. C’est incontestable".

Le port d’Anvers et celui de Rotterdam sont d’ailleurs les deux ports européens où les saisies de cocaïne sont, de loin, les plus importantes (Anvers en tête). "Parce qu’on est au centre de l’Europe et qu’on a historiquement des lignes directes de fruits avec l’Amérique latine".

La police fédérale aussi saisit de plus en plus de cocaïne. 96 tonnes ont été saisies en Belgique en 2021. C’est 26 tonnes de plus que l’année précédente et trois fois plus que cinq ans auparavant.

4. Pourquoi ce "succès" ?

Le port d’Anvers présente beaucoup d’atouts pour les trafiquants. Outre la situation centrale en Europe, il y a aussi la taille du pays : en moins de deux heures on est dans un autre pays. Et puis il y a ces lignes de fruits historiques avec l’Amérique latine : "Les fruits c’est intéressant", explique Florence Angelici. "Car on ne peut pas les garder longtemps. Ce sont des marchandises qui doivent partir vite sinon elles pourrissent. Et puis le port d’Anvers est difficile à surveiller, il fait la même taille que Paris avec des routes, des villages". Tous ces atouts expliquent pourquoi le port d’Anvers est devenu le port européen préféré des trafiquants.

5. D’où vient la drogue ?

La cocaïne arrive donc surtout par bateau dans des conteneurs, depuis l’Amérique latine. Toujours d’après les statistiques douanières, l’an dernier, la cocaïne venait surtout de trois pays : le Panama, la Colombie et l’Équateur.

Il y a aussi la cocaïne qui arrive par avion, transportée par des mules (ces personnes qui transportent sur elles ou qui ingurgitent des boulettes de drogue) et celle qui arrive par colis parce qu’elle a été commandée sur le Darkweb (même si ce mode d’importation fonctionne davantage pour les drogues de synthèse). On parle ici de quantités moindres, mais non négligeables pour autant. "Elle vient de partout en fait", résume la porte-parole.

Le cannabis vient essentiellement du Maroc, mais pas seulement. Les modes de transport pour le cannabis sont plus variés, ce qui expliquerait la plus faible quantité interceptée à Anvers.

6. Pourquoi Bruxelles ?

Il y a donc de plus en plus de drogues en Belgique et une partie est acheminée vers Bruxelles.

"Bruxelles est un centre de distribution de drogues", livrait cette semaine Eric Jacobs, directeur de la police judiciaire fédérale de Bruxelles dans les colonnes du Standaard. "Les drogues sont traitées et emballées ici, entre autres, et distribuées sur le marché local et international. L’anonymat de la grande ville est un atout important pour les gangs de drogue. Tous les spécialistes dont les criminels ont besoin se trouvent ici – des banquiers aux experts en cryptomonnaies. On peut facilement faire venir des tueurs à gages d’Albanie, cela ne coûte que 5000 euros".

La Commissaire aux drogues ne dit d’ailleurs pas autre chose. "Bruxelles est un hub logistique dans le monde légal. Et le monde criminel profite toujours des avantages du monde légal. Donc ce n’est pas une surprise que des grandes villes comme Bruxelles, Anvers et Liège se trouvent confrontées à une problématique de criminalité organisée", analyse Ine Van Wymersch.

7. Quel rôle Bruxelles joue-t-elle ?

A Bruxelles, donc, on traite, on coupe et on distribue la cocaïne. "A Bruxelles, on consomme et on transforme. Il y a le marché belge qui doit être alimenté, mais le marché mondial attend aussi les produits qui viennent de Bruxelles". Donc une partie de la drogue transformée reste sur place. Et l’autre part à l’étranger.

8. Qui trafique à Bruxelles ?

Les seconds couteaux. Les dirigeants se trouvent plutôt à l’étranger, en Albanie notamment, pour la Cocaïne. "Les bandes, les clans qui sont actifs sur Bruxelles, ne se trouvent pas toujours dans le plus haut niveau de la chaîne". D’après la Commissaire, cela contribuerait à la grande violence qui se produit. "Les moyens qu’ils utilisent sont aussi moins "raffinés". Si on monte plus haut dans la hiérarchie de réseaux, on constate moins de violence publique".

Pour ces gangs, défendre un territoire est fondamental. "Le territoire vaut très cher à Bruxelles. C’est vraiment une guerre de gangs rivaux pour occuper le plus de terrain possible. Car ils gagnent extrêmement beaucoup d’argent".

Dans l’interview qu’il a accordée au Standaard, Eric Jacobs expliquait le mécanisme : "Plus les gangs entrent sur le marché, plus il y a de drogues et moins elles coûtent cher. Les bénéfices chutent. C’est pourquoi le territoire est si important pour les gangs".