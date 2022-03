Huit Casques bleus tués dans le crash d'un hélicoptère en RDC

Huit Casques bleus ont été tués dans le crash mardi d'un hélicoptère en République démocratique du Congo, a annoncé le service de communication de l'armée pakistanaise. "Alors qu'ils étaient en mission de reconnaissance au Congo, un hélicoptère Puma s'est écrasé. La cause exacte du crash n'est pas encore déterminée", a indiqué l'armée dans un communiqué.

Six Pakistanais figurent parmi les Casques bleus tués, a-t-elle ajouté. Selon l'agence de presse étatique russe Tass, un casque bleu russe fait également partie des victimes. Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a exprimé "son profond choc et chagrin", selon son cabinet.

Les causes ne sont pas encore connues

Plus tôt mardi, la Mission de l'ONU en RDC, la Monusco, avait annoncé sur Twitter avoir perdu le contact à la mi-journée avec un de ses hélicoptères en mission de reconnaissance dans le secteur de combats dans l'est de la RDC, entre les forces congolaises et la rébellion du M23 (pour "Mouvement du 23 mars").

"Les causes de cette disparition ne sont pas encore connues", avait ajouté la mission. Les autorités militaires du Nord-Kivu ont ensuite accusé le M23 d'avoir "abattu" l'appareil.

La disparition de cet hélicoptère a été évoquée dans le même temps, sans autre détail, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York faisant le point sur la situation en RDC, où les violences des groupes armés ont été unanimement condamnées.