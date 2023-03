Huit buts et un rouge pour partage complètement fou entre Eupen et Ostende

Still lance Prevljak et Paeshuysse à la 55e. Le coup d’envoi de cinq minutes de folie. Ndicka (56e, 1-2), Prevljak (59e, 2-2) et Hornby (61e, 2-3) activent tour à tour le marquoir et font vivre aux supporters des deux clubs des montagnes russes émotionnelles.



Les Pandas ont du ressort et cette rencontre entre deux des trois plus mauvaises défenses de Pro League est encore loin d’être finie. Lambert (77e) et Charles-Cook (84e) pensent arracher une victoire ultra-importante. Mais le dernier mot revient à Ostende. Sur une ultime phase arrêtée, Rodin égalise. Le chrono indique 96 minutes. Rideau.



Le KVO est encore relégable (16e avec 23 points) mais il limite la casse sur ses concurrents directs. Eupen devra se relever de cette égalisation tardive. Les Germanophones, 14e avec 27 points, ont laissé filer une très belle occasion de se donner un peu d’air.