Huit Belges évacués du Soudan : "Je l'ai échappé belle six ou sept fois en une semaine, la vie est précieuse"

Huit Belges et leurs ayants droit (membres de leur famille proche) ont été évacués du Soudan, où un conflit armé a éclaté la semaine passée, a indiqué la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib lundi matin. Une trentaine de citoyens belges se trouve toujours sur place, mais la grande majorité d'entre eux n'a pas exprimé le souhait de quitter le pays, a-t-elle ajouté.

Selon le SPF Affaires étrangères, 42 Belges et leurs ayants droit se trouvent actuellement au Soudan et une collaboration avec la France et les Pays-Bas a été mise en place afin d'évacuer aussi vite que possible les Européens qui le demandent. Grâce à ce mécanisme, huit Belges et leurs familles ont déjà pu quitter le Soudan, a annoncé la ministre Lahbib lundi matin, avant le début du Conseil européen des ministres des Affaires étrangères.

Parmi elles, Henri Hemmerechts, qui a une partie de son activité professionnelle au Soudan. Dans une vidéo postée sur Facebook, il explique qu'il est actuellement en sécurité, dans un aéroport en Jordanie, après avoir été évacué la nuit dernière. "J'ai d'abord refusé l'évacuation pendant un ou deux jours pour faire sorti des amis et des gens qui ont fait appel à moi. Je les ai mis à l'abri. Mission accomplie." "Certains ont eu peur et sont maintenant bloqués à Kartoum, ajoute-t-il. C'est très stupide, mais la peur est très puissante."