"Huit battements d’ailes", le nouveau roman de Laura Trompette dédié à la place des femmes lors du confinement

Avril 2020. Cela fait quelques semaines que des milliards d’êtres humains sont contraints ou incités par leurs autorités à rester confinés chez eux pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Voici le décor du nouveau roman de Laura Trompette qui s’intitule "Huit battements d’ailes". Ce roman, axé sur la place des femmes dans cette période troublée, commence par un appel téléphonique d’une femme qui veut signaler des cas de violence conjugale chez ses voisins. La police refuse d’intervenir par manque d’éléments tangibles.

Ce livre n’a pas pour sujet le confinement mais est plutôt une fenêtre ouverte sur la vie des femmes. Mise en lumière de l’injustice qu’ont du subir certaines victimes contraintes de rester enfermées avec leur bourreau, ce roman cherche notamment à valoriser le travail des associations ainsi que les notions de solidarité et de sororité.

Parmi les personnages du roman, se trouve également un animal, et plus précisément un ours. Sa présence est destinée à dénoncer le fait que nombreux sont ceux qui se sont insurgés contre le confinement à cause de ses conséquences négatives pour la santé mentale alors même que les animaux subissent ce traitement quotidiennement.