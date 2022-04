"Huit battements d’ailes" de Laura Trompette : 24h dans la vie de huit femmes

La temporalité joue un rôle essentiel dans cette trame haletante. L’autrice a choisi d’aller ouvrir de petites fenêtres sur les vies de ses héroïnes et d’aller les ouvrir en une seule et même journée. D’un point de vue narratif, cela permet de faire lien entre chacune des femmes malgré la distance qui les sépare. Mais dans le même temps, dit-elle aux Grenades, "Je voulais qu’on ressente à travers ces personnages, leur vie, leur passé, leurs engagements, ce drame de la violence envers les femmes par de multiples biais. La dernière femme qui apparaît est enfermée avec son bourreau et, le but, c’était de traiter ça et cette urgence-là. Les sujets s’imbriquent et il y en a d’autres que celui de la violence, mais j’ai imposé ce rythme infernal pour faire saisir l’urgence de la situation pour toutes."

Son récit, ancré dans la pandémie, aurait tout aussi bien pu ne pas l’être. Mais la situation de confinement a provoqué, chez l’autrice, un profond sentiment de colère par rapport à cette politique de "la même règle pour tout le monde".

"J’avais la conviction que ça n’aurait pas du tout le même impact sur les gens, selon qu’ils soient riches ou pauvres, jeunes ou vieux, seuls ou à plusieurs, nés ici ou là… Et cette colère, elle devait s’exprimer. Et j’ai tout de suite pensé aux Kirsten de la planète et je me suis demandé comment ça se passait pour elles. Déjà, d’ordinaire, elles ne sont pas écoutées. Comment ça allait donc se passer là, pour elles qui se retrouvent confinées en permanence avec leur bourreau ? Et c’est en ça que pour moi, c’était encore plus fort de le mettre dans ce cadre-là", nous explique-t-elle.