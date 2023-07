Huit arrivées au sommet, le bon souvenir de l’Angliru, des chronos avantageux : le parcours de la Vuelta sourit à Jonas Vingegaard

De la montagne, il y en aura en effet à foison sur les routes espagnoles. On recense pas moins de 8 arrivées au sommet d’un Col et deux autres étapes jugées après une côte courte et raide. Parmi ces 10 occasions de faire mal aux adversaires, on retiendra notamment deux étapes taillées pour Vingegaard. La 13e étape entre Huesca et le Col du Tourmalet présentera le Col de Spandelles et le Col d’Aubisque avant l’ascension à la mythique montagne pyrénéenne.

L’autre rendez-vous incontournable est fixé pour la 17e étape lorsque le peloton escaladera le mythique Angliru… une ascension aux pourcentages monstrueux que Jonas Vingegaard connaît déjà. En 2020, pour sa première participation à un Grand Tour, Vingegaard s’y était révélé. Après avoir fourni un énorme travail pour son leader Primoz Roglic et dicté le tempo en tête de peloton jusqu’aux 3,5 derniers kilomètres, le Danois avait lissé son effort pour arriver en 14e position au sommet.

Des forts pourcentages, il en sera question tout au long de cette Vuelta qui a réparti ses cols de manière assez homogène sur les trois semaines de course. C’est peut-être ce qui arrange le moins Vingegaard qui ne pourra certainement pas être au même niveau pendant toute la durée du Tour d’Espagne au vu de sa préparation.