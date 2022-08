Huissiers de justice : pour Van Quickenborne, un cas récent d’abus démontre la nécessité d’une réforme de la profession

Plusieurs médias rapportaient vendredi le cas de cet huissier de justice d’Audenarde (Flandre orientale) qui a reçu un blâme et une amende de 2000 euros de la commission de discipline de la profession, parce qu’il facturait des frais de dossier anormalement élevés. La commission lui a reproché une "maximisation systématique du profit".

Le ministre Van Quickenborne se dit satisfait de voir la commission de discipline donner suite à son appel de mai dernier contre ce type d’abus. "L’industrie de la dette doit être freinée", dit-il.

"On voit souvent des abus survenir en raison du manque de clarté et de la complexité des tarifs, qui sont inchangés depuis 1976. L’essence de la réforme est de réduire le nombre de tarifs pour les rendre transparents et meilleur marché, comme nous l’avons fait pour les notaires."